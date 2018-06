Ligue1 : Amadou Dia Ndiaye meilleur buteur de la Ligue 1

La Ligue 1 sénégalaise a pris fin ce dimanche à l’occasion du match retard de la 17e journée entre Génération-Foot et l’US Ouakam. Les académiciens ont explosé l’USO sur la marque de (5-0), occasion pour l’attaquant des grenats, Amadou Dia Ndiaye de marquer un triplé et remporter le titre du meilleur buteur de la Ligue 1 saison 2017/2018. Ce triplé a permis à Dia Ndiaye d’inscrire son 14e 15e et 16e but de la saison. Il remporte le trophée du meilleur canonnier du championnat devant Thierno Thioub qui totalise lui 15 réalisations.