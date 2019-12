LigueDesChampions - L’Atlético arrache la qualification pour les 8es

Joao Felix a peut-être relancé sa saison contre le Lokomotiv, à qui il avait déjà marqué un but à l'aller, le 1er octobre. Absent pendant un mois en raison d'une lésion à une cheville, le jeune Portugais était montré du doigt pour son inefficacité lors des quatre derniers matches. Ce mercredi, il était de retour à son meilleur niveau. Il a obtenu un penalty après seulement quelques secondes de jeu, mais Trippier l'a manqué. Il a ensuite ouvert le score, sur un autre penalty.



A la 37e, il s'est bien emmené le ballon mais a tiré juste à côté. De nouveau à 100% physiquement, il a tenté six frappes, s'est montré très précis dans son jeu de passes (91,7% de passes réussies) et a gagné cinq duels sur six disputés. Peut-être l'un de ses meilleurs matches avec l'Atlético !



L’Equipe