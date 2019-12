LigueDesChampions - Tout sur les 16 équipes qualifiées, le tirage au sort de lundi...

Où et quand ?Le tirage au sort se déroulera au siège de l'UEFA headquarters à Nyon (Suisse) le lundi 16 décembre. Il sera à suivre en direct en streaming ici à partir de midi.Qui y sera ?Les huit vainqueurs de groupe (têtes de série) et les huit deuxièmes (non-têtes de série):Rencontres : 18, 19, 25, 26 février (aller) et 10, 11, 17, 18 mars (retour)Tête de sérieBarcelone (ESP)Bayern (GER)Juventus (ITA)Leipzig (GER)Liverpool (ENG)Manchester City (ENG)Paris (FRA)Valence (ESP)Non têtes de sérieAtalanta (ITA)Atlético (ESP)Chelsea (ENG)Dortmund (GER)Lyon (FRA)Napoli (ITA)Real Madrid (ESP)Tottenham (ENG)Une autre équipe à suivre...Procédure du tirage au sortLes vainqueurs de groupes dans un chapeau, les deuxièmes dans un chapeau.Deux clubs dans le même groupe en phase de groupes ou dans la même association ne peuvent pas se rencontrer.Les têtes de série jouent le match retour à domicile.Dates des matches 18/19/25/26 /19/25/26 février : matches aller 10/11/17/18 /11/17/18 mars : matches retourSource: UEFA.com