Lille: Gourvennec répond à l'agent de David

Nick Mavromaras, l'agent de Jonathan David, a prévenu ce mercredi que son joueur effectue sa "dernière saison" au LOSC, bien que l'attaquant canadien soit lié jusqu'en 2025 avec son équipe actuelle. En conférence de presse après la victoire face à Bordeaux (3-2) en Ligue 1, Jocelyn Gourvennec a répondu à l'intéressé.



"Je ne connais pas son agent. Il part de très loin en évoquant ça dès la mi-décembre. Il fait son job, a commenté l'entraîneur du LOSC. C'est un dossier que le président va gérer et bien gérer. Je pense qu'il ne faut pas perturber Jonathan. Il n'a pas besoin de ça, il est bien dans ses baskets. Il faut aussi que son agent fasse attention à ne pas lui mettre des choses en tête, parfois ça perturbe les joueurs. On en a déjà vu et on en verra d'autres. Il faut qu'il accompagne son joueur comme il le fait."