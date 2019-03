Limogeage de Joseph Koto: Fédération sénégalaise de football dément le journal Record

Le journal « Record » a mis à sa Une ce jeudi 28 mars 2019 le limigeage prochain et certain de Joseph Koto de son poste de sélectionneur de l’Equipe nationale de football des U23, récemment éliminée des éliminatoires de la Can par la Guinée. La Fédération sénégalaise de football a pondu un communiqué pour démentir l’info donnée par nos confères.