Limogeage du chef de Cabinet du président de la République : Décryptage d'une Gouvernance en Mutation (Par Babou Biram Faye)

Dans un climat politique déjà tendu par les suites de l’élection présidentielle de mars 2024, la révocation de Pape Mada Ndour par décret n°2025‑346 du 28 février 2025 dépasse le simple changement de personnel.

Au-delà du limogeage, l'enjeu majeur demeure l'instauration d'un véritable pacte de confiance entre dirigeants et citoyens



Diplomate de formation et nommé Chef de Cabinet du Président le 30 avril 2024 par décret n°2024‑992, Pape Mada Ndour se retrouve désormais au cœur d'une polémique qui met en lumière des pratiques de négociations opaques et des accords secrets entre figures politiques de premier plan.



Des révélations qui secouent les coulisses du pouvoir



Lors d’une émission télévisée, l’ex-chef de Cabinet a évoqué, de manière prolixe, des négociations et rencontres confidentielles, en sa présence, impliquant notamment Macky Sall, Ousmane Sonko et d'autres acteurs influents tels que Biram Souleye Diop, Abass Fall et le Président Bassirou Diomaye Faye lui-même. Le fameux « protocole de Cap Manuel », jusque-là jalousement gardé secret, aurait ainsi été le fruit d’accords informels, suscitant une vive inquiétude quant à la transparence de ces négociations. Ces révélations ont non seulement ébranlé la confiance du public, mais, ont aussi relancé le débat sur la légitimité des processus décisionnels au sein de l'appareil d'Etat.



Transparence et responsabilité : les piliers d'un pacte de confiance



Au cœur de cette controverse se trouve la nécessité d'un véritable pacte de confiance entre nos dirigeants et le peuple. Un tel pacte ne peut s'établir qu'en reposant sur plusieurs éléments essentiels :

Les décisions majeures et les négociations, qu'elles soient formelles ou informelles, doivent être rendues publiques pour éviter toute zone d'ombre qui pourrait miner la crédibilité des institutions.



Chaque acteur politique doit pouvoir expliquer ses actions et les choix qui influencent la vie publique, afin d'assurer une gestion des affaires d'État qui se veut à la fois rigoureuse et honnête.



Le renforcement d'un dialogue ouvert et constructif entre les dirigeants et les citoyens est, également, indispensable. Les décisions politiques doivent être le reflet des attentes et des besoins réels de la population, et non le résultat d'accords discrets et opaques.



C'est dire que la confiance des citoyens en leurs dirigeants repose, avant tout, sur l’intégrité des acteurs politiques. Les révélations de négociations secrètes érodent ce socle et appellent à une réforme profonde des pratiques de gouvernance.



Dynamiques de pouvoir et recompositions politiques



Les révélations sur ce protocole, jusque-là, secret, témoignent des dynamiques de pouvoir complexes qui animent la scène politique sénégalaise. Des pactes informels entre dirigeants peuvent, s’ils restent dans l’ombre, compromettre l’équilibre des forces et instaurer un climat de défiance à l’égard des institutions démocratiques. Dans un contexte électoral déjà tendu, ces pratiques risquent d'exacerber les tensions entre factions et de remettre en cause la légitimité des résultats électoraux, appelant ainsi à une refonte des mécanismes de contrôle et de transparence.



Repenser la gouvernance



Le limogeage du désormais ex-chef de cabinet du Président de la République Pape Mada Ndour n'est pas un fait anodin. Il apparaît ainsi comme le symptôme d’un malaise plus profond. En écartant une figure devenue trop controversée, le Président espère peut-être endiguer la vague de révélations embarrassantes. Cependant, sans une véritable volonté de clarifier et de réformer les pratiques politiques, ce geste pourrait se retourner contre l'exécutif en alimentant les spéculations et en creusant le fossé entre le pouvoir et les citoyens.



Pour restaurer la confiance du public, une réforme institutionnelle ambitieuse semble indispensable. Cette réforme devrait viser à instaurer des mécanismes de contrôle renforcés et à favoriser une gouvernance où chaque décision est le fruit d'un dialogue transparent et responsable.



C'est en redéfinissant les règles du jeu politique que le Sénégal pourra renouer avec une gouvernance véritablement démocratique, à l'image d'un pacte de confiance renouvelé entre les dirigeants et la Nation.



En outre, cette situation incongrue appelle, à un débat national sur la nécessité de repenser la gouvernance et de mettre en place des garde-fous pour assurer une transparence totale dans l'exercice du pouvoir. Seule une telle démarche permettra de reconstruire un lien solide entre l'État et ses citoyens, garantissant ainsi l'avenir d'une démocratie forte et résiliente.





Babou Biram Faye