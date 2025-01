Linguère : libération des nervis de Farba Ngom

Les nervis supposés être des hommes de main du maire d'Agnam, Farba Senghor, ont été libérés ce vendredi 24 janvier après avoir été arrêtés la veille à Linguère. Ces hommes étaient en provenance de Dakar et se dirigeaient vers Agnam où un meeting de soutien à Farba Ngom était tenu hier jeudi.



Les forces de défense et de sécurité de Linguère avaient interpellé ces individus, accusés de transporter des objets dangereux. Selon les services de sécurité, les hommes étaient en possession de quatre bâtons de défense, d’une arme factice et de paires de menottes. Des équipements qui ont renforcé les soupçons sur leur mission. Au nombre de dix (10), ils ont été libérés après enquête.