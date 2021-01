Linguère: un marabout charcute un jeune qui a refusé de lui rendre ses salutations

Un marabout, I.S, a été arrêté par la gendarmerie de Linguère, dans le nord-est du Sénégal. Il est accusé d’avoir charcuté à jeune homme à coup de machette. Il reprochait sa victime de ne pas répondre à ses salutations.



Le mis en cause a été envoyé à la prison de Louga la semaine dernière. D’après L’Obs, dans la nuit du 4 au 5 janvier dernier, I.S qui rentrait chez lui, a croisé A.S.S et D. Nd qui devisaient tranquillement. Arrivé à leur hauteur, il les a salués et a poursuivi son chemin. Pris par la discussion, les deux amis n’ont pas répondu. Vexé, le marabout est retourné vers eux pour les sermonner. Les jeunes lui signifie de s’occuper de ses affaires. S’en suit une dispute houleuse.



Le religieux entre chez lui et en ressort avec une machette. Il assène un violant coup au jeune lui sectionnant à moitié la main gauche. Il a été évacué à l’hôpital.



Arrêté, le religieux a brandi un certificat médical d'incapacité temporaire de travail de 6 jours. Interrogé, il n'a pas nié les faits qu'il aurait vivement regrettés.