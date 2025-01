Linguère : un violent incendie réduit en cendres plusieurs cases du village de Diery Birane

Un grave incendie a ravagé le village de Diery Birane, dans le département de Linguère. Plusieurs cases ont été réduites en cendres, et le bétail n'a pas été épargné. Parmi les victimes, le chef du village, qui est également imam, a été gravement brûlé. Il a été admis d'urgence au poste de santé de Thiamène pour recevoir les premiers soins.



L'incendie, survenu dans la nuit du dimanche 26 janvier, a détruit une grande partie du village, situé non loin de Dara Diolof. Le sinistre a causé d'importants dégâts matériels, plongeant les habitants dans la consternation. Les flammes ont ravagé plusieurs cases en paille, tué une partie du bétail, et détruit des documents administratifs ainsi que des livres précieux.



À ce stade, les causes de l'incendie restent inconnues. Parmi les victimes, le chef du village, Ibra Guèye, qui tentait de sauver son bétail, a subi des brûlures graves. Il a été pris en charge d'urgence au poste de santé de Thiamène Pass.



L'incident a profondément choqué les habitants de Diery Birane, qui espèrent une rapide enquête pour déterminer l'origine de ce drame et apporter un soutien aux sinistrés, rapporte iRadio.