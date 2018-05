Lionel Messi : « Ça ne m'est pas venu à l'idée de jouer avec l'Espagne »

« Nous ne sommes pas les meilleurs. Il faut être réaliste. Je suis sincère et juste, il y a des sélections meilleures que la nôtre », a affirmé Lionel Messi sur le rôle de l'Argentine pour la Coupe du monde de cet été.



Le joueur catalan a d'ailleurs avoué que s'il le pouvait, il aurait préféré gagné un titre avec l'Argentine et en retirer un gagné avec le FC Barcelone. C'est alors qu'il a évoqué son choix de finalement joué avec l'Argentine au lieu de l'Espagne.



À l'époque, l'Espagne lui avait proposé de jouer pour sa sélection, mais Lionel Messi avait refusé : « L'autre jour, je parlais avec un ami et il me disait 'tu vois, si tu avais accepté l'Espagne, tu serais déjà champion du monde.»



« Mais ça n'aurait pas été la même chose, être champion avec l'Argentine est quelque chose d'unique. Je raconte toujours l'histoire de mon arrivée avec l'Albiceleste, et évidemment, il ne m'est jamais venu à l'esprit de ne pas jouer avec l'Argentine », a ajouté Messi.