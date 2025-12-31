Lions de la Teranga : Kalidou Koulibaly rejoint le cercle des « Centenaires »

Le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a officiellement franchi la barre symbolique des 100 sélections sous le maillot des Lions. Cet accomplissement a été célébré avec ferveur par l'ensemble du groupe lors du rassemblement de la sélection.



Entouré de ses coéquipiers, notamment les deux autres piliers du groupe déjà membres de ce cercle restreint, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, le défenseur central a reçu les hommages de ses pairs. Cette célébration marque une étape majeure dans la carrière du capitaine, symbole de longévité et de régularité au plus haut niveau international.



« Kalidou Koulibaly entre dans le cercle très fermé des centenaires en équipe nationale du Sénégal. Il a été célébré par ses pairs, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, ainsi que par l’ensemble du groupe des Lions. Bravo Capitaine », lit-on sur la page de la Fédération.