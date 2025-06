Litige financier entre la Senelec et la NSIA banque sur une garantie accordée au Cossuel

Un litige financier oppose la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) à la Nsia Banque. Le problème porte sur une garantie accordée au Comité Sénégalais pour la Sécurité des Usagers de l'Électricité (Cossuel). Une convention actée par l'ancienne direction générale de la Senelec en 2020, qui avait garantie le paiement à première demande de toute somme que le Cossuel devait ou pourrait devoir envers Nsia Banque dans la limite de 3 300 000 000 Fcfa.



Ce montant était destiné au financement du démarrage de l'activité de contrôle et la certification des installations électriques intérieures des ménages, des établissements publics et des établissements recevant du public et des établissements recevant du public de ladite association.



Le Cossuel n'ayant pas respecté ses engagements, Nsia Banque a tout simplement mis en jeu la garantie. A la date du 10 avril 2025, le montant cumulé des appels à garantie ainsi que les commissions trimestrielles s'élevaient provisoirement à 2.206.682.747 Fcfa.



D’après « Les Echos » dans sa parution du jour, la Senelec cherche à annuler la garantie et à récupérer 2.206.682.747 Fcfa que la Nsia Banque a prélevé dans ses comptes.



La nouvelle direction générale de la Senelec qui a hérité du problème, essaie de limiter les dégâts financiers. Elle a servi à la Nsia banque une « sommation-assignation en annulation » de la garantie. Elle demande également au tribunal de déclarer nul et de nul effet la garantie produite par elle-même et de de condamner Nsia Banque à lui restituer la somme de 2.206.682.747 Fcfa.



Le dossier est pendant devant le tribunal de Commerce de Dakar.