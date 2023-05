Litige foncier à Ngor : le PEEY LEBU appelle à l'unité de toute la collectivité Lébou

Ngor, un quartier Lebou, situé sur au large de la presqu'île du Cap-Vert, est sous tension depuis quelques semaines. Les populations et les forces de l’ordre se donnent en spectacle. Ils s’échangent des tirs de grenades lacrymogènes et des jets de pierres. Hier mardi, une fille âgée d’environ 15 ans a perdu la vie dans des circonstances troublantes.



Dans un communiqué, l’Association des cadres Le PEEY LEBU déplore « cette situation intenable qui s'est produite à Ngor au moment où une partie de la communauté musulmane célébrait la Korité ».



Elle condamne avec la plus grande fermeté « la violence inouïe et disproportionnée déployée par la gendarmerie à l'encontre des populations de Ngor ».



Ces cadres Lebou rappellent que Ngor est une terre de paix pétrie de valeurs ancestrales d'accueil et de solidarité. C'est pourquoi, « le PEEY LEBU exprime à ses parents de Ngor sa compassion et sa solidarité agissante et réitère sa disponibilité à œuvrer pour l'aboutissement des différents processus de médiation susceptibles de rétablir une paix durable dans l'intérêt supérieur des populations ».



L’association des cadres de PEEY LEBU qui se dit convaincue que c'est la survie de ce village traditionnel qui est en jeu, exige « la construction de solutions durables dans la paix et la stabilité Elle appelle donc les deux parties à la sérénité et à la poursuite du dialogue ».



La même source rappelle que les problèmes fonciers dans cette commune sont les mêmes dans toutes les localités du pays Lebou (Tanka qui regroupe Quakam, Ngor et Yoff, les 12 Péncs et les 121 villages lébou) et « ne sauraient être déconnectés de la défense des intérêts matériels et moraux de la Collectivité lébou qui est au cœur de notre mission, dans un Sénégal uni ».



A en croire le PEEY LEBU, le littoral et l'arrière-pays des territoires lébou ont fait l'objet d'une convoitise et d'une spéculation foncière de nature à menacer l'ordre juridique traditionnel régissant la vie des Lébou.



En conséquence, au-delà de Ngor, le PEEY LEBU « en appelle à l'unité de toute la collectivité lébou pour défendre au mieux son patrimoine matériel et celui immatériel protégé par les conventions internationales signées et ratifiées par le Sénégal ».