Littoral de Guediawaye: plus de 700 mécaniciens sommés de dégager

Les 700 mécaniciens établis sur le littoral de Guédiawaye sont sommés de quitter les lieux dans les plus brefs délais. Ne sachant pas à quel saint se vouer et où aller, ils ont organisé un point de presse pour solliciter l’indulgence de l’Etat.



«Les gendarmes de la Dscos sont venus ici pour nous donner des sommations. Nous sommes allés voir le maire et le sous-préfet. Tous les deux avaient promis de nous appeler mais depuis lors, rien. Hier (jeudi) encore, les gendarmes sont revenus pour nous donner d’autres sommations et vous savez très bien que ce ne sera pas facile de dégager tous ses véhicules », se désole Atoumane Niang, porte-parole des mécaniciens, qui sollicite, dans les colonnes du journal Bes Bi, l’appui du président Macky Sall