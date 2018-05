Liverpool : Mané s'emballe pour Fekir

"Nabil, c'est un très grand joueur. Si c'est le cas, on sera vraiment content de l'avoir chez nous. Je pense qu'il va faire de très bonnes choses avec nous. Il va se réjouir ici. On a toujours besoin de ce genre de joueur. Si on l'a, ça va être le feu", a assuré le Sénégalais au micro de SFR Sport.



Si Liverpool s'intéresse effectivement à Fekir, la concurrence reste importante sur ce dossier.



Avec Maxifoot