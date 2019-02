Liverpool-Watford: Sadio Mané inscrit un doublé en 20 minutes dont un but d'anthologie

L'international sénégalais Sadio Mané qui porte actuellement Liverpool a inscrit ce mercredi ses 13e et 14e but dans le match qui est en train d'opposer Liverpool à Watford et comptant pour la 28e journée de Premier League.



En 20 minutes, l'ancien de Génération Foot a réalisé un doublé dont un but d'anthologie. Une superbe talonnade qu'il a réalisée dos au but.