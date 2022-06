Liverpool ne baissera pas son prix pour Sadio Mané

Le Bayern Munich veut Sadio Mané et le Sénégalais souhaite rejoindre la Bavière, ce n'est plus un secret pour personne. Cependant les deux premières offres allemandes pour l'attaquant des Reds ont été refusées par Liverpool, qui estime que son joueur vaut au moins 48 millions d'euros (40M£).



Les Anglais seraient cependant confiants quant à la conclusion de ce deal, qui leur permettrait ensuite d'accélérer sur le dossier Darwin Nunez. En effet, l'attaquant de Benfica devrait coûter entre 80 et 100M€ à Liverpool qui attend donc les liquidités du Bayern pour finaliser ce transfert selon The Telegraph.