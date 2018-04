Locafrique assainit la Sar et dépose deux plaintes à Londres et Dakar

Locafrique qui contrôle la Sar avec ses 34% est décidée à passer aux choses sérieuses après l’annonce faite de s’attaquer à la gestion qui prévalait au sein de la Société africaine de raffinage (Sar). C’est à cet effet que deux plaintes ont été déposées, l’une au Sénégal et l’autre à Londres pour faire la lumière sur la cession de certains marchés juteux.



Et celui qui a attiré le plus l’attention des nouveaux dirigeants est sans doute celui passé à Oryx pour fourniture de Brut s’élevant à 400 millions de francs Cfa. D’où la décision de Khadim Bâ et Cie d’intenter une action judiciaire pour dénoncer ce contrat jugé «Illégal et frauduleux» au niveau de Londres.



Ce contrat fait partie d’une première phase ayant fait perdre à l’entreprise, près de 40 milliards de francs Cfa, accentuant le déficit qui menace la survie même de l’entreprise, informe L’Observateur.



Concomitamment, une autre plainte a été déposée, cette fois-ci au niveau de Dakar, contre l’ancien Directeur général, Omar Diop, qui a été démis de ses fonctions le 17 avril dernier par le Conseil d’administration de la Sar, ainsi que contre X.