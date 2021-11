Locales 2022 : Abdoulaye Baldé présente sa nouvelle coalition « l’UCS Mbolo »

Le président de l’Union centristes du Sénégal, par ailleurs maire de Ziguinchor sortant, a présenté sa coalition ce vendredi. Abdoulaye Baldé parle de sa coalition qui n’est ni de gauche, ni de droite. Il souligne une autre orientation.



« Je vous ai dit qu’il y a des membres de la mouvance présidentielle et de l’opposition qui sont dans la coalition, des membres du secteur économique. Cette coalition, est citoyenne et est au service des communautés. Ne nous classez ni à gauche ni à droite, nous sommes au centre. Et par conséquent, nous sommes à équidistance des clivages qui ne font que nous retarder. Nous ne serons là que pour le développement de notre commune », explique le premier magistrat de la commune de Ziguinchor.



En conférence de presse ce vendredi, Abdoulaye Baldé d’ajouter : « Personne ne nous a fait de cadeau. Nous avons conçu notre coalition en toute simplicité, en toute sincérité avec comme objectif, le développement de Ziguinchor et être au service de notre communauté. Il n’y a que çà qui nous unit. Sinon demain, chacun ira de son côté », conclut le maire dans Dakaractu.