Gestion budgétaire : Khady Ndao met en cause la responsabilité du FMI et de la Banque centrale

Khady Ndao, magistrate à la Cour des comptes et ancienne Directrice du Budget, a livré un diagnostic technique sur les irrégularités budgétaires récemment révélées.



L'analyse de l'experte lie l'apparition de la dette cachée à la volonté de respecter les critères de convergence de l'UEMOA et les engagements pris avec le Fonds monétaire international (FMI), notamment le plafond de déficit fixé à 3%. Pour maintenir un programme actif avec le FMI tout en répondant aux besoins de financement du pays, certaines opérations d'endettement n'auraient pas été présentées ni comptabilisées dans les écritures officielles. Ce processus a entraîné une absence de traçabilité dans les comptes publics, en violation des règles de la comptabilité publique.



La mise en cause des partenaires et des institutions de contrôle



L'experte qui s’exprimait lors d'un atelier organisé par l'ONG International Budget Partnership (IBP), souligne que des flux financiers d'une telle importance ne pouvaient échapper à la vigilance de la Banque centrale ou du FMI. Selon elle, la responsabilité de ces institutions doit être examinée dans la recherche de solutions à la crise actuelle. Elle pointe un défaut de redevabilité envers les citoyens sénégalais, privilégiant la conformité apparente aux normes internationales au détriment de la transparence comptable nationale.



Préconisations pour une sortie de crise durable



Pour Khady Ndao, les solutions actuelles portées sur les problèmes de liquidités ne traitent que les effets et non les causes profondes. Elle recommande une réforme du cadre de gestion de la dette qui intègre l'ensemble du cycle de constitution du besoin de financement. L'experte insiste sur la nécessité d'accroître les recettes budgétaires en adressant la question de la fiscalité. Elle note une marge de progression importante dans la taxation, visant notamment le secteur informel afin d'élargir l'assiette fiscale au-delà des quelques opérateurs actuellement mis à contribution.