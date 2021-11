Locales 2022: Macky Sall appelle les "acteurs politiques, à cultiver la paix et le sens des responsabilités"

Le dépôt des listes de candidats aux élections territoriales du 23 janvier 2022 a pris fin hier, mercredi, à 00 heure. Saisissant cette occasion, le président de la République, Macky Sall, appelle les « acteurs politiques, à cultiver la paix et le sens des responsabilités ».



« Le Chef de l’Etat indique qu’en ce jour limite de dépôt des listes de candidats aux élections territoriales du 23 janvier 2022, il lance un appel aux acteurs politiques, à cultiver la paix et le sens des responsabilités, afin de consolider notre système démocratique exemplaire, mais également, la crédibilité de notre processus de décentralisation, dans le cadre du renforcement permanent de l’Etat et du développement accéléré des territoires, conformément aux orientations de l’Acte III de la décentralisation », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 4 novembre 2021.