Locales 2022: Mamour Diallo à la conquête de Louga sous la bannière de la coalition "Jammi Sénégal"

A Louga, ce sera un mortal kombat entre Moustapha Diop et Mamour Diallo. Déterminé à arracher le fauteuil de maire des mains de Moustapha Diop, Mamadou Mamour Diallo a décidé d'y aller sous la bannière d'une coalition qu'il a créée, dénommée «Jammi Sénégal».



Fort d'un large éventail de soutiens comme Bës Du Nakk, l'ancien maire de la commune de Louga Maniang Faye ou encore l'ancien président du Conseil régional Adama Guèye, le président du mouve ment «Dolly Macky» compte bien prouver à qui veut qu'il est le plus représentatif à Louga.



D'ailleurs, informe le journal Les Echos, une délégation dirigée par Adama Guèye (qui est aussi-son Directeur de cabinet) a déposé la caution de la coalition «Jammi Sénégal». C'est dire que Mamadou Mamour Diallo et ses amis comptent aller à l'assaut de beaucoup de mairies du pays.