Locales 2022: Serigne Mountakha appelle la classe politique à la paix et à la transparence

A l'occasion de la cérémonie officielle de ce lundi, marquant la fin du Grand Magal de Touba 2021, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a appelé la classe politique à aller aux élections territoriales du 23 janvier 2022 sans incidents majeurs. Mais dans la paix et surtout dans la transparence.



« Nous souhaitons que tout se passe sans problèmes majeurs. Pour ces élections (Locales 2022) à venir, nous invitons les acteurs et l’ensemble de la classe politique à éviter de verser dans la violence. Pour que ces élections se passent dans la paix et qu’elles soient surtout transparentes », a plaidé le guide religieux dans son discours prononcé par son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadr.



Le khalife général des mourides souhaite qu’après ces joutes, les citoyens puissent continuer à travailler dans la cohésion et à vaquer tranquillement à leurs préoccupations.