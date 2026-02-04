Coupe de la Ligue : Manchester City écarte Newcastle et retrouvera Arsenal en finale

En ballotage favorable après sa victoire à l’aller (2-0), Manchester City a définitivement entériné sa qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise en s’imposant (3-1) face à Newcastle, avec un doublé notable de l’Égyptien Omar Marmoush. Les Skyblues défieront le 22 mars à Wembley Arsenal pour s’adjuger un premier titre cette saison.



Manchester City a fini le travail contre le tenant du titre Newcastle (3-1) mercredi, pour rallier la finale de la Coupe de la Ligue le 22 mars à Wembley, où l’attend son rival de Premier League, Arsenal.



Le suspense était déjà mince après la demi-finale aller (2-0), mais il a totalement disparu après une trentaine de minutes dans la manche retour, le temps pour Man City de passer trois buts au gardien Aaron Ramsdale.



En moins d’une demi-heure, l’attaquant égyptien a marqué autant de buts que lors de ses 19 précédentes apparitions cette saison. Il a marqué le premier en contrant un tacle de Dan Burn puis le second en repoussant de la tête un dégagement en cloche de Kieran Trippier.



Un choc entre les deux premiers de Premier League

Les visiteurs ont réagi après la mi-temps grâce à leurs entrants, mais trop tardivement et en gaspillant trop de munitions.



La finale s’annonce pimentée entre le leader de Premier League et son dauphin mancunien, entre le discipliné Mikel Arteta et le maître Pep Guardiola, quatre fois vainqueur de la « League Cup » de 2018 à 2021.



L’entraîneur à succès de Manchester City s’est offert une victoire tranquille mercredi à domicile, alors même qu’il avait aligné ses remplaçants habituels, du gardien jusqu’à l’avant-centre.



Omar Marmoush fait oublier Haaland

Le jeune James Trafford (23 ans), doublure de Gianluigi Donnarumma, s’est mis en valeur avec des arrêts importants en première période et Omar Marmoush a fait oublier Erling Haaland avec un doublé (7e, 29e).



