Démantèlement d'un réseau de vol de matériaux de construction à Jaxaay : trois individus interpellés

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab a procédé, le 31 janvier 2026, à l’interpellation de trois individus pour « vol en flagrant délit, recel et défaut d’autorisation de construire ».



Le service a été alerté d'un différend à l'Unité 04 des PA de Jaxaay, opposant des agents municipaux de Keur Massar Sud à des ouvriers sur un chantier litigieux. Selon la Police nationale, c’est au cours de l'intervention que les éléments de la Brigade de Recherches (BR) ont été informés de la présence, à proximité, de deux charretiers en train de dérober des briques sur un autre chantier.



Interpellés en flagrant délit alors qu'ils chargeaient leurs charrettes, les deux individus ont avoué agir pour le compte d'un tiers. Ce dernier les aurait missionnés pour acheminer les matériaux volés vers le chantier en conflit avec la mairie.



Sur les lieux, les policiers ont identifié le commanditaire, lequel faisait déjà l'objet de reproches de la part des agents municipaux pour construction sans autorisation. Pour sa défense, il a soutenu avoir remis la somme de 250 000 FCFA au premier suspect pour l'achat de briques, niant avoir eu connaissance de leur provenance illicite.



Un témoin a confirmé que les vols se répétaient depuis plusieurs jours, portant sur un total de 850 briques. Grâce à la réactivité des forces de l'ordre, alertées par un parent policier du gardien, les mis en cause ont été conduits au poste. Ils sont actuellement en garde à vue et l'enquête se poursuit.

