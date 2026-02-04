Coupe de France : Lyon et Toulouse au forceps, Nice renverse Montpellier

Comme depuis le début d'année, Dame Coupe de France n'a pas accouché de la moindre surprise, ce mercredi soir à l'occasion des huitièmes de finale. Après les qualifications de Reims et de Marseille hier mardi, Lorient, Lyon, Toulouse, Nice et Lens ont à leur tour décroché leur billet pour les quarts.



Si les Lorientais n'ont pas tremblé à domicile face au Paris FC (2-0), tombeur du voisin parisien au tour précédent, l'OL a dû s'employer pour venir à bout sur le même score de Laval, avant-dernier de Ligue 2. Les Lyonnais ont été sauvés par un missile de leur recrue brésilienne Endrick (80e), auteur de l'ouverture du score après un gros travail de Pavel Sulc.



Diop délivre Nice

Toulouse aussi a eu chaud à domicile face à Amiens (L2), qui s'est vu refuser l'égalisation en toute fin de match pour un hors-jeu. Nice a de son côté dû attendre la 97e minute pour renverser Montpellier (3-2). Menés 2-0 à 20 minutes de la fin, les Aiglons ont pu compter sur un bijou de Sofiane Diop pour éviter de passer par l'épreuve des tirs au but.



Enfin, Lens, solide dauphin du PSG en Ligue 1, n'a pas tremblé sur la pelouse du leader de L2, Troyes (4-2), inscrivant notamment trois buts en moins de dix minutes en début de seconde période.