Locales 2022: la CENA informe de la mise en place d'une CEDA à Keur Massar

À travers un communiqué reçu par Pressafrik, la Commission électorale nationale autonome (CENA), informe qu’elle va assurer le contrôle et la supervision des différentes opérations liées au scrutin des élections territoriales prévues le dimanche 23 janvier 2022 au Sénégal.



« La CENA contrôle et supervise I ‘ensemble des opérations électorales et référendaires. La CENA fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits », note le document.



En vertu de ces dispositions de la loi électorale, la CENA « a réactivé les quarante-cinq Commissions électorales départementales (CEDA) déjà existantes et pris les arrêtés de nomination des membres et des personnels en service dans ces structures ».



La Commission a aussi créé une nouvelle CEDA dans le nouveau département de Keur Massar, dans la région de Dakar. Tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cette structure ont été prévus.



L'article L.8 du Code électoral dispose que « la CENA met en place dans les départements (…) des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la CENA », confère les articles R.9 et R.10 du Code électoral.



Ainsi, la CENA se dit être prête à accompagner, en le contrôlant et en le supervisant, l'ensemble du processus électoral. Selon l’article L.6 du Code électoral, la CENA doit être « obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d'organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats », lit-on sur le communiqué.