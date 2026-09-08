Logement et désenclavement : le Premier ministre vise 30 000 logements par an

Le gouvernement du Sénégal fixe de nouvelles orientations pour l'aménagement du territoire et le développement des infrastructures. Lors de sa Déclaration de politique générale (DPG) devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé la construction d'au moins 30 000 logements par an et le lancement d'un programme de désenclavement routier de 3 000 kilomètres. La recherche de financements reste le principal défi pour la concrétisation de ces projets infrastructurels.



L’État du Sénégal engage une restructuration de ses politiques d'urbanisme et de transport sur l'ensemble du territoire national. S'exprimant devant les députés lors de sa Déclaration de politique générale, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a exposé les priorités de l'action gouvernementale pour l'habitat et le désenclavement.



Sur le volet de l'urbanisme, le chef du gouvernement a dénoncé l'augmentation des prix du foncier, particulièrement dans la région de Dakar. Pour modifier l'accès à la propriété, le Premier ministre a annoncé un changement d'orientation de la politique nationale du logement : « L’objectif est de construire au moins 30 000 logements par an, avec l’ambition de permettre à davantage de ménages d’accéder à un habitat décent ».



En matière d’infrastructures terrestres et maritimes, l'exécutif prévoit la réalisation de 3 000 kilomètres de routes, la réhabilitation des corridors nationaux et le renforcement des connexions entre les pôles économiques. Le programme intègre le lancement du second port en eau profonde du pays et l'achèvement des travaux du pont de Rosso dans le nord du Sénégal.



Sur le plan aérien et ferroviaire, le Premier ministre a annoncé la rénovation des aéroports régionaux de Ziguinchor, Saint-Louis et Matam. Dans le secteur du rail, la réhabilitation de la voie métrique doit être inscrite dans la prochaine Loi de finances rectificative (LFR), tandis que les services techniques travaillent sur le projet de ligne à écartement standard entre Dakar et Tambacounda. La troisième phase du Train express régional (TER) reliant l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) à Thiès est également maintenue.



Selon le Premier ministre, l'ensemble de ces réalisations doit servir à « décongestionner Dakar, renforcer l’intégration territoriale et créer des emplois ». Le chef du gouvernement a toutefois souligné la contrainte budgétaire qui pèse sur le calendrier d'exécution, reconnaissant que plusieurs projets finalisés « avaient dû être ralentis, faute de ressources ».





Le déploiement de ce programme d'infrastructures et de logement vise à réduire le déséquilibre économique entre la capitale et les régions de l'intérieur. La réalisation effective des 30 000 logements annuels et des réseaux de transport dépendra de la capacité du gouvernement à mobiliser les ressources financières nécessaires dans les budgets à venir.

