Stade Abdoulaye Wade : la SOGIP explique l’état de la pelouse lors du tournoi UFOA-A U17

La Société de gestion des infrastructures publiques (SOGIP SA), gestionnaire du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, a réagi aux informations et images relayées sur les réseaux sociaux faisant état d’une prétendue dégradation de la pelouse lors des rencontres du tournoi UFOA-A U17 disputées lundi 7 septembre 2026.



Dans un communiqué publié ce mardi 8 septembre, la Direction générale de la SOGIP assure que dans le cadre du programme régulier d'entretien et de maintenance de la pelouse.



Selon la SOGIP, le prestataire spécialisé en charge de celle-ci a engagé, le samedi 5 septembre 2026, des opérations courantes destinées à préserver durablement la qualité, la densité et les performances du couvert végétal.



« Ces interventions, qui relèvent du cycle normal de maintenance d'une pelouse sportive, peuvent temporairement en modifier l'aspect visuel, sans pour autant traduire une quelconque dégradation ou un défaut d'entretien », précise la société.



La SOGIP explique que ces opérations avaient été programmées alors qu’aucune rencontre n’était initialement prévue au Stade Abdoulaye Wade. L’infrastructure avait déjà été mise à la disposition du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) dans le cadre des préparatifs de Dakar 2026.



« Ce n'est que le dimanche 6 septembre que la SOGIP a été informée de la décision de retenir exceptionnellement le Stade Abdoulaye Wade pour accueillir ces rencontres, en raison de l'indisponibilité d'une autre enceinte homologuée », indique le communiqué.



Dès réception de cette information, la société affirme avoir pris, en coordination avec ses équipes techniques et le prestataire, les dispositions nécessaires pour permettre la mise à disposition du Stade et la tenue des rencontres dans les meilleures conditions possibles, compte tenu du délai particulièrement contraint.



« L'aspect constaté de la pelouse lors des rencontres ne saurait être assimilé à un défaut d'entretien. Il résulte de la concomitance entre des opérations de maintenance courante, programmées en l'absence de rencontres annoncées, et la décision intervenue ultérieurement d'organiser des matchs au Stade Abdoulaye Wade », souligne la SOGIP.



Enfin, la structure dirigée par Dame Mbodji réaffirme son engagement à assurer la préservation et la maintenance du Stade Abdoulaye Wade, conformément aux exigences techniques applicables aux infrastructures sportives de haut niveau.



« Elle continuera, à cet effet, à veiller à la qualité de ses installations et à mettre en œuvre les mesures nécessaires à leur maintien dans les meilleures conditions d'exploitation », indique le communiqué.