Loi de finances 2026 : le Chef de l’État presse ses ministres à finaliser les arbitrages

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 10 septembre 2025, au Palais de la République, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Cette session marque la première du nouveau gouvernement nommé par décret n°2025-1430 du 6 septembre 2025.





Le Chef de l’État a commencé sa communication en adressant ses remerciements aux ministres sortants « qui n’ont ménagé aucun effort pour mettre en œuvre la politique déterminée », sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a également félicité les ministres reconduits et salué l’entrée des nouveaux membres, rappelant que « être ministre ou secrétaire d’État est une responsabilité nationale primordiale », fondée sur « une confiance exceptionnelle » au service de l’intérêt général.





Le Président a insisté sur la nécessité, pour chaque membre du gouvernement, « d’incarner la sacralité de l’État, le culte du service public et l’engagement patriotique », en privilégiant intégrité, efficacité et proximité dans la mise en œuvre des politiques publiques.





Il a précisé que le gouvernement devait être « une institution marquée du sceau de l’action », une équipe « collégiale et solidaire » constituant « une force collective de propositions et de réalisations » au service des attentes et des exigences des populations. À ce titre, il a appelé les ministres à matérialiser le projet politique plébiscité par le peuple sénégalais à travers « détermination, engagement, maîtrise de la communication et sens du travail dans la diligence et la qualité ».





Le Chef de l’État a également insisté sur l’adoption d’une gestion axée sur les résultats dans chaque département ministériel, ainsi que sur l’intensification de la mise en œuvre du Plan de Redressement économique et social (PRES), conformément aux séquences temporelles et aux stratégies sectorielles de l’Agenda national de Transformation.





Dans ce cadre, il a rappelé l’urgence, pour chaque ministre, de mettre en œuvre sous la supervision du Premier ministre les programmes, projets, réformes et textes requis par les directives présidentielles.





Enfin, Bassirou Diomaye Faye a indiqué au ministre des Finances et du Budget de prendre, en collaboration avec celui de l’Économie, du Plan et de la Coopération et les ministres sectoriels, toutes les dispositions nécessaires pour finaliser, avec le Premier ministre, les arbitrages relatifs au projet de loi de finances pour l’année 2026.

