Loi de finances initiale 2024: la Présidence se taille la part du lion

Dans la Loi de finances 2024, le budget de la Présidence a connu une hausse de près de 8 milliards de FCFA. Il passe de plus de 71 milliards en 2023 à plus de 79 milliards de frs.



Il n’est pas expliqué dans le document les raisons de cette importante hausse du budget de la Présidence. Par contre, pour toutes les autres institutions, leurs budgets ont connu des baisses importantes.



L’Assemblée nationale chute de 600 millions de FCFA. Son budget

passe de 20 milliards 758 millions de frs en 2023 contre 20 milliards 158 millions de frs en 2024.



La Primature a connu une importante baisse de plus de 3 milliards 758 millions de frs. Les services d’Amadou Ba passent de 29milliards 451millions en 2023 à 25 milliards 723 millions de frs. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est logé à la même enseigne puisqu’Aminata Mbengue Ndiaye perd 1 milliard 350 millions de frs. Le budget du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) passe de 9 milliards 160 millions de frs à 7 milliards 810 millions de frs.



Pour Abdoulaye Daouda Diallo du CESE, le budget n’a pas évolué. Il est de 7 milliards 541 millions de frs comme en 2023.