Lomé : la CEDEAO forme les femmes et les acteurs du commerce transfrontalier

La Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a ouvert ce lundi 22 juin 2026 à Lomé un atelier de renforcement des capacités d’une semaine. L'activité est pilotée par le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) en partenariat avec le gouvernement togolais. Cette rencontre régionale réunit les acteurs du commerce transfrontalier à petite échelle. Elle s'inscrit dans le cadre de la Quinzaine régionale sur le commerce transfrontalier exercé par les femmes, débutée le 18 juin 2026.



Pendant cinq jours, les participants suivront des sessions techniques, des formations pratiques et des dialogues sur les enjeux du commerce transfrontalier. Les deux premières journées permettront de présenter l'analyse de la participation des femmes et des jeunes au commerce transfrontalier dans les États membres. Les acteurs évalueront aussi le Plan d’action Genre et Commerce 2015-2020. Enfin, ils procéderont à la validation de la nouvelle Stratégie Genre et Commerce de la CEDEAO 2026-2030 et de son plan d’action.