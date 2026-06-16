Lomé : la suppression des visas interafricains au cœur des débats sur le transport aérien

L'environnement de facilitation des voyages en Afrique demeure l’un des plus complexes et restrictifs au monde, selon le constat dressé lors du panel « Mobilité fluide et Facilitation du transport aérien ». Cette rencontre s'est tenue ce mardi 16 juin 2026, au deuxième jour de la première édition de la Convention et Exposition africaines des Transports Aériens.





L'événement, co-organisé par la Commission de l'Union Africaine et la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), se déroule dans la capitale togolaise jusqu'au 19 juin. Les discussions ont placé la question de la suppression des visas entre États africains au centre des priorités sectorielles.



Le Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, a pris part aux débats aux côtés de plusieurs ministres des Transports et d’homologues du continent. Les participants ont insisté sur la nécessité d'un engagement accru en faveur de l'ouverture des visas, de la facilitation des flux et du développement des voyages numériques.