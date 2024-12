Lompoul : les populations annoncent une marche pacifique pour protéger leur écosystème

Pour lutter contre la dégradation de l’écosystème de leur terroir, les populations de Lompoul prévoient d'organiser une marche pacifique le samedi 28 décembre 2024. Celle-ci débutera à Lompoul-sur-Mer et se dirigera vers le village de Lompoul, de 9 h 30 à 13 h 30. Lompoul est une localité située dans l’ouest du Sénégal, sur la Grande-Côte, entre Mboro et Gandiol.



À travers cette marche, les habitants de Lompoul dénoncent la destruction des écosystèmes des Niayes et du désert de Lompoul. La société mise en cause dans cette situation est GCO, une filiale du groupe ERAMET, qui exploite le zircon dans cette partie du pays.