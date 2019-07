"Lorsque l'arbitrage est en faveur du Barça, je ne vois pas Messi parler de corruption"

Marquinhos et Thiago Silva ont réussi l'exploit de ne prendre aucun but lors de la Copa América en tant que défenseurs centraux avec le Brésil, à l'exception du penalty inscrit par le Pérou en finale. De grosses performances de la part des défenseurs du PSG, qui se sont vus récompensés d'une médaille d'or à la fin de l'effort. Une médaille d'or remise en question quelques heures plus tôt par un certain Leo Messi. Avec Besoccer