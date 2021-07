Lotissement irrégulier: Ndiassane décide de porter plainte contre le maire de Chérif Lô

Pour rappel, la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS) a entamé, le jeudi 15 juillet 2021, une grande opération de démolition de bornes irrégulières concernant près 15 mille parcelles sur une étendue d’environ 400 ha, au village de Thiaoune Mbambara Kounta, dans la commune de Chérif Lô, dans le département de Tivaouane.



Selon l’officier supérieur Bassirou Diouf, chargé de la communication pour cette mission au nom de la Dscos, « cette opération est motivée par un bornage irrégulier sur des étendues à perte de vue. Aucune assiette ne bénéficie d’une autorisation de lotir ». Il trouve « intolérable » le fait que « des autorités territoriales se mettent à appliquer un bornage illégal » et souligne que « malheureusement, sur aucune des assiettes concernées par ce bornage il n’y a une autorisation de lotir ». Ce qui signifie que « ce lotissement s’est fait tête baissée, sans tenir compte des textes en vigueur en matière d’urbanisme et d’occupation du sol ».



Mais à en croire le maire de Chérif Lô Ousmane Sarr, « Thiaoune Mbambara est un village de Cheikh Bou Kounta et c’est le défunt Khalife général Mame Bou Mamadou Kounta qui avait demandé le lotissement, en accord avec toutes les populations, pour permettre à tous ses talibés d’avoir des parcelles, en présence de son fils aîné le Pr Mohamed Kounta membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT). Tous les propriétaires de terre ont ensuite signé un protocole d’accord avec la commune. Le lotissement a été fait dans les règles de l’art, à la suite d’une délibération votée par les 46 conseillers, suivie de l’approbation de l’autorité administrative, l’avis du cadastre, du domaine et de toutes les administrations concernées ».



« Dorénavant, la famille Akh-Loul Kountiyou, qui compte déclencher une procédure judiciaire pour que justice soit faite, interdit au maire Ousmane Sarr de mêler, une prochaine fois, le Khalife général des Khadres dans ses ‘’manigances’’ », a fait remarquer, au cours de ce point de presse, Cheikh Kounta, porte-parole du collectif des petits-fils de Mame Cheikh Bou Mouhamed Kounta.



Il réfute la thèse avancée par le maire Ousmane Sarr et dénonce avec la dernière énergie les agissements du mis en cause. Le Collectif pour la sauvegarde du patrimoine de Mame Cheikh Bouh Mouhamed Kounta rappelle qu’« il y a des décennies déjà que le vénéré Cheikh Bouh avait envoyé ses talibés dans son domaine agricole qui se trouvait être la zone de conflit d’aujourd’hui ».



Aussi les petits-fils du défunt Khalife général des Khadres de soutenir qu’« aucun membre de la famille Akh-Loul Kountiyou n’a été consulté par l’autorité municipale pour l’attribution de ces parcelles. Pire encore, au moment des faits ledit khalife général était âgé déjà d’un peu plus de 94 ans et quand il a été consulté par ses frères il avait soutenu n’avoir jamais donné l’autorisation d’attribuer une once de parcelle à quelqu’un sur ce site ». Ce qui fait douter de la véracité des propos du maire .de Chérif Lô.



D’ailleurs, nombre de conseillers municipaux à Cherif Lo soutiennent « n’avoir jamais voté le projet de lotissement de Thiaoune Mbambara mais celui d’extension des villages de la commune ». Du coup, les petits-fils de feu Mame Cheikh Bou Mouhamed Kounta accuse le maire Ousmane Sarr de « morcellement illégal de parcelles » et le met en garde. Ils comptent ester en justice pour trier cette affaire au clair.



Selon le coordonnateur du mouvement « And Taxawu Commune Chérif Lô », Ndiaga Ndiaye, et ses camarades, Thierno Gueye de Ndiakhaté Ndiassane, les conseillers municipaux à la mairie de Chérif Lo, Ndery Diakhaté et Boubacar Gueye, « la population a toujours décrié la nébuleuse sur le lotissement site de Thiaoune Mbambara Kounta, dénoncé la gestion foncière catastrophique du maire Ousmane Sarr. Il est là depuis 2014 mais n’a jamais géré la commune de manière transparente. Sa gestion est obscure ». Ils demandent à l’État du Sénégal d’« auditer le foncier dans la Commune de Chérif Lô, et même au-delà des terres, toute la gestion nébuleuse de notre Collectivité territorial ».



