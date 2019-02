Louga : Macky Sall raille Wade et adoube Abdou Diouf

Le candidat Macky Sall a tenu un meeting lundi 4 février à Louga. Lors de cette étape du deuxième de la campagne électorale, le président sortant a rendu un vibrant hommage à l’ancien chef de l’Etat socialiste Abdou Diouf, à qui il a tissé des lauriers. Mais le candidat de Benno bokk yakaar (Bby) ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisque, sans le nommer, il a raillé Me Abdoulaye Wade, son prédécesseur à la tête du Sénégal.



«Louga est la ville du Président Abdou Diouf. Ousmane Tanor Dieng, je vous charge de lui transmettre mes salutations, mes remerciements et ma reconnaissance pour tout le travail qu’il a abattu au Sénégal mais surtout pour la hauteur qu’il a prise après avoir terminé ses mandats à la tête ce pays», a déclaré Macky Sall.



Poursuivant, il martèle : «Abdou Diouf est un homme d’Etat et il me plait de saluer sa dimension exceptionnelle d’homme d’Etat, sa pondération, son tempérament et surtout sa générosité. Il sait lui que c’est Dieu qui donne le pouvoir et il faut faire la part des choses quand Il décide d’y mettre fin. Il ne faut donc pas se rendre ridicule alors qu’on sait qu’on ne peut rien contre les décisions divines.»