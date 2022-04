Louga : le collectif dénommé « Justice pour Astou Sokhna » annonce une marche vendredi

A Louga, un collectif dénommé « Justice pour Astou Sokhna », femme décédée en couches, prévoient d’organiser, vendredi, une marche pour exiger la lumière sur la mort de cette femme à la maternité de l’hôpital de cette ville du nord du pays.



La manifestation, prévue à partir de 10 heures, va s’ébranler du quartier Montagne où résidait la défunte femme enceinte pour s’achever à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Les participants entendent, à travers cette marche, protester contre les circonstances de la mort en couches de Astou Sokhna et exiger que les responsabilités soient situées et que la justice soit faite.



Une vive émotion a parcouru le pays après l’annonce du décès en couches le 31 mars dernier de la femme âgée d’une trentaine d’années à la maternité du centre hospitalier régional de Louga. La dame était admise dans cet établissement de santé, au terme de sa grossesse. Elle a rendu l’âme plusieurs heures après son arrivée au service de la maternité.



Sa famille met en cause l’hôpital, l’accuse de « négligence » ayant conduit à son décès et a saisi la justice d’une plainte contre le personnel hospitalier.