Louga : les 2023 adjoints au maire du Sénégal se fédèrent au sein de l’AAMS

Ce samedi 13 juin 2026, la ville de Louga (cœur battant du Diambour) a accueilli le lancement officiel de l’Association des adjoints au maire du Sénégal (AAMS). La cérémonie était présidée par le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana.



2023 élus réunis pour peser sur l’action locale



«Les 2023 adjoints au Maire de notre pays sont désormais réunis dans un cadre de concertation, d’échanges et de propositions, au service exclusif des populations », a déclaré le ministre. L’AAMS se veut un outil de mutualisation des expériences et de renforcement de l’action municipale à l’échelle nationale.



Moussa Bala Fofana a insisté sur la place centrale de ces élus dans la gouvernance locale : « Leur rôle est essentiel : ils sont les chevilles ouvrières de l’action municipale, les sentinelles de proximité et les moteurs invisibles mais indispensables de la vie territoriale. »



Un levier pour la Vision Sénégal 2050



Pour le ministre, la création de l’AAMS répond à des enjeux stratégiques. « À travers cette union, ils deviennent des partenaires stratégiques de l’État dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, de la réforme de l’Acte IV de la décentralisation et du déploiement des pôles territoires », a-t-il souligné.



Le gouvernement entend s’appuyer sur ce nouveau réseau d’élus. « Sous l’impulsion du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement a engagé des avancées majeures en leur faveur (…) Nous réaffirmons notre engagement à leurs côtés et les invitons à faire de l’AAMS un levier d’innovation et de développement au service des citoyens», a rappelé Moussa Bala Fofana.