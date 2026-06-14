Mondial 2026 : expulsé des Etats-Unis, l’arbitre somalien Omar Artan percevra l’intégralité de son salaire

L'arbitre somalien Omar Artan, alors qu’il était titulaire d’un visa valide et d’un passeport diplomatique, a été expulsé par les services d'immigration américains après un interrogatoire de 11 heures, ce qui l'empêche de participer à la Coupe du Monde 2026. De retour en Somalie, il a reçu un accueil héroïque de la part de ses compatriotes.



La BBC révèle que l’arbitre Omar Artan sera tout de même indemnisé par la FIFA. Le meilleur arbitre africain de 2025 percevra l’intégralité de sa rémunération liée à la Coupe du Monde, sans avoir officié un seul match.



Pour rappel, avant cette information, l’UEFA avait déjà fait le choix de nommer Omar Artan au sifflet de la finale de Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa, prévue le 12 août prochain à Salzbourg.



Les autorités américaines ont justifié l’expulsion de l’arbitre en expliquant que «le voyageur a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents», sans une autre précision.