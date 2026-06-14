Thiès : un individu placé en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien

Le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès a procédé, le mercredi 10 juin 2026, aux environs de 18 heures, à l’interpellation d'un individu circulant à bord d'un cyclomoteur, en possession d’une quantité de cinq (05) kilogrammes de chanvre indien.



L'opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel fiable, signalant qu'un individu s'apprêtait à convoyer une importante cargaison de drogue. Le suspect devait quitter les abords du stade Lat Dior pour acheminer le produit illicite vers le village de Thionakh, en empruntant un itinéraire bien défini.



Immédiatement alertés, les éléments de la Brigade de recherches se sont déployés au niveau de la Place de France afin de mettre en place un dispositif d'observation et d'interception.



Après quelques instants de surveillance, les enquêteurs ont aperçu le suspect à bord d’une moto de type « Jakarta », transportant un sac suspect. Pour éviter le contrôle, le conducteur a délibérément contourné un check-point de police érigé dans le cadre d'une opération de régulation des deux-roues. Anticipant sa manœuvre, les agents ont quitté leur véhicule sérigraphié pour se positionner discrètement à l’angle du boulevard de la mairie de la ville de Thiès.



Profitant du ralentissement du suspect au milieu du flux routier, les éléments ont opéré une interception dynamique et ont réussi à figer et interpeller le mis en cause.



La fouille du sac a permis la découverte et la saisie des cinq (05) kilogrammes de chanvre indien.

«Interrogé sommairement sur l'origine de la marchandise prohibée, le suspect (se disant mécanicien de motos et domicilié au quartier Poniène) a fourni des déclarations évasives et peu convaincantes. Il a prétendu que la drogue lui avait été remise par un tiers inconnu au stade Lat Dior, avec pour seule mission de la livrer au Rond-point Nguinth», précise la police.



Toutefois, les investigations de notre service technique contredisent cette version, le mis en cause étant formellement répertorié comme un acteur actif du trafic de stupéfiants dans la région.

Le suspect a été placé sous le régime de la garde à vue. Les investigations se poursuivent.