Louga : un gérant d'une station d'essence détourne 4 millions Fcfa pour jouer à 1XBET et se retrouve en prison

Abdoulaye Ba a été condamné, mercredi dernier, à 3 mois de prison par le Tribunal de Louga (nord-ouest). Il était poursuivi pour "des faits d'abus de confiance" portant sur 4 millions de F Cfa. En seulement 4 mois de gérance, il aurait détourné cette somme pour jouer à 1LXbet et a perdu l'argent avant d'être traîné en justice.



Devant le Tribunal, le prévenu qui avait à ses cotés un de ses employeurs, A.A. Diagne, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, en voulant atténué sa responsabilité pénale, il a réfuté le montant avancé.



« Je reconnais que, dans ma caisse, il y a un manquant se chiffrant à1500 000 FCfa. Mais, ce n'est pas moi qui ai pompé toute cette somme. J'ai remis 850.000 FCfa à l'ami de mon patron, mais ce dernier m'a sacrifié en contestant cette remise. Je lui avait accordé une confiance aveugle, c'est pourquoi je n'ai pas pris le soin de lui réclamer une décharge», a-t-il avancé.



Avant de poursuivre : « J'ai également donné du carburant à crédit à ses amis chauffeurs. J'ai beaucoup d'estime pour mon employeur qui a tout fait pour moi, mais je conteste le montant qu'il a avancé. Je n'ai fait que 4 mois dans cette station d'essence...»



La partie civile, représentée par le sieur AA. Diagne, a contesté les allégations du mis en cause. «Abdoulaye Ba n'ose pas contester le montant. Je le considérais comme mon propre fils. Je le couvrais dans la mesure où il a détourné plusieurs fois de l'argent et j'ai été amené à rembourser ces sommes pour lui éviter la prison. Après l'avoir conseillé et raisonné, je lui ai donné une seconde chance en le nommant gérant de ma station d'essence. Cependant, il ne s'est pas bien comporté'', a regretté M. Diagne.



L'employeur d'ajouter : "Lorsque je me suis rendu à Coki, j'ai comparé le stock de carburant et la somme disponible en caisse. C'est là que j'ai constaté qu'il a détourné le montant incriminé. Cette fois, j'ai porté plainte à la Brigade de gendarmerie de Coki".



Au cours de l'enquête, les gendarmes ont sollicité l'avis d'un expert pour qu'il évalue le préjudice. L'inspecteur qui a été réquisitionné a révélé que le gérant a détourné 4 millions de F Cfa. Le prévenu avait reconnu ce montant à l'enquête préliminaire qui avait révélé que le prévenu avait, dépensé son butin en jouant à 1Xbet ».



Statuant sur cette affaire, le Tribunal a reconnu la culpabilité du gérant Abdoulaye Ba avant de le condamner à 3 mois ferme.