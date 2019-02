Louga : une vingtaine de bêtes périssent après avoir consommé des restes de produits alimentaires incinérés

C’est le désarroi chez les éleveurs de Touba Seras de Louga. Une vingtaine de bêtes ont péri après avoir consommé des produits alimentaires saisis par le service du commerce et incinérés par les sapeurs-pompiers.



« Mes bêtes, qui étaient en divagation, avaient consommé les restes de produits alimentaires calcinés par les sapeurs-pompiers. C’est vraiment regrettable », peste l’un des victimes qui pointe du doigt accusateur le Service du commerce de Louga.



«Si, toutes les dispositions étaient prises, cela pouvait être évité. Les produits, surtout la farine et les bouillons, n’ont pas été entièrement calcinés », fulmine Amadou Sow.



Médecin après la mort, les autorités de la localité ont déployé sur les lieux une pelle mécanique, pour enlever les produits alimentaires non calcinés, rapporte L'Observateur.