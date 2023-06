Loyer au Sénégal: la Commission de régulation assaillie par plus de 3600 plaintes en 3 mois

Depuis l'entrée en vigueur de la loi portant baisse des prix du loyer, le mercredi 1er mars 2023, les plaintes des locataires se multiplient auprès de la Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d’habitation (Conarel). L'organisation a enregistré au total 3620 plaintes entre mars et mai 2023.



"La Conarel a enregistré 925 plaintes au mois de mars, contre 2704 plaintes au mois de mai, dont neuf plaintes pour la région de Louga (nord-ouest)", a révélé le secrétaire exécutif.



Face à la presse hier lundi, à l'issue d'une réunion du Comité régional de développement (Crd), d'information et d'échanges sur la régularisation du loyer des bâtiments à usage d'habitation, Idrissa Baldé comme c'est de lui qu'il s'agit, a fait savoir qu': "Entre le 31 mars et le 31 mai derniers, il a été enregistré 1179 plaintes de locataires liées aux besoins des loyers".