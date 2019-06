Luka Jovic "J'aimerais gagner la Ligue des champions"

Présenté devant les médias puis devant le public de Santiago Bernabeu, Luka Jovic a d'abord été encensé par Florentino Pérez qui l'a présenté au peuple madrilène avant de prendre la parole lors d'une conférence de presse pour répondre aux questions sur son transfert et son arrivée au Real Madrid.



L'attaquant serbe de 21 ans a affiché ses ambitions et rêve de marquer, mais surtout de triompher sur la scène européenne.



"J'aimerais gagner la Ligue des Champions. Mon objectif personnel ? Je ne dirais pas un nombre précis de buts, je vais essayer de faire de mon mieux et de montrer ce que je peux faire. Je suis venu dans un club où je peux apprendre beaucoup et essayer de progresser. Ce serait bien de répéter ce que j'ai fait cette saison sur le plan statistique, mais tout ce que je veux, c'est tout donner", a avoué le nouvel attaquant de la 'Casa Blanca'.



Luka Jovic a rendu hommage à son concurrent direct et espère avoir l'occasion de jouer avec lui : "Karim Benzema est l'un des meilleurs au monde et j'espère apprendre beaucoup de lui. Je pense que nous sommes compatibles mais ce sera Zinedine Zidane qui décidera. La concurrence est très importante ici, mais en fournissant des efforts, je peux avoir une opportunité et si j'en profite, je jouerai, si je ne joue pas, c'est de ma faute. Ma position ? Je n'ai pas encore parlé à Zinedine Zidane et j'ai quand même déjà joué de toutes les manières : seul, avec un autre attaquant ... je suis ici pour me battre".



Conscient d'arriver après une saison ratée de la part des 'merengue', le Serbe espère contribuer au renouveau du Real Madrid et est fier de pouvoir être le coéquipier d'Eden Hazard : "Je sais que la saison dernière n'était pas la meilleure mais j'espère que la prochaine sera bien meilleure. Eden Hazard ? C'est un joueur fantastique, l'un des meilleurs au monde et ce sera un plaisir de partager le vestiaire avec lui".



Luka Jovic, fan du Real Madrid depuis toujours, a livré une anecdote à ce sujet : "Je suis la personne la plus heureuse du monde et je suis très heureux de rester dans le plus grand club du monde. C'est un plaisir de signer pour ce club et je vais tout donner. Il est vrai que je dormais avec le maillot du Real Madrid dans mon enfance. Il m'a été offert par un ami de mon père et, depuis que je suis petit, j'étais un fan du Real Madrid car c'est le plus grand club du monde".