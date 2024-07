Lutte – Aziz Ndiaye annonce : « Balla Gaye 2 aura un combat en novembre ou décembre »

Le lutteur de Guédiawaye Balla Gaye 2 a terrassé, dimanche, Tapha Tine de l'écurie Baol Mollo et est devenu l'"Empereur de l’arène". Son manager Aziz Ndiaye a annoncé qu’il se prépare déjà pour un nouveau combat. Il a indiqué que son poulain va retourner à l'INSEPS pour continuer à s'entraîner.



« Balla Gaye revient de très loin. Tout le monde disait qu’il était fini. Il était parti à l’INSEPS de Paris et a fait des sacrifices. Il est resté loin de sa famille pendant 4 mois. Je peux dire qu’il n’a plus préparé de combat comme ça depuis 2005. Il se levait à 4 h ou 5 h du matin. Même en étant Roi des Arènes, il ne faisait pas tous ses efforts », a révélé Aziz Ndiaye à la fin du combat sur le plateau de Albourakh Évents.



Aziz Ndiaye annonce que son poulain va bientôt retrouver les arènes. « Il aura un combat dans une semaine. C’est un compétiteur. Il va reprendre ses entraînements et retourner à l’INSEPS. Ce sera en novembre ou en décembre », a-t-il fait savoir.



Le patron de Albourakh Évents n’a pas manqué d’encourager l’adversaire de Balla Gaye 2. « Il faut savoir gagner dans l’humilité et perdre dans la dignité. Tapha Tine n’a pas démérité ».