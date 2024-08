Lutte : Balla Gaye 2 charge encore le CNG et dénonce le "mauvais traitement" réservé aux lutteurs

Balla Gaye 2 n’a pas déféré à la convocation du Comité national de gestion de la lutte (CNG) le mercredi 7 août. Dans un entretien sur Albourakh TV, repris par le quotidien sportif Record, le « Lion » de Guédiawaye dit en ignorer la raison. Il continue à dénoncer le « mauvais traitement » réservé aux lutteurs.



«Je ne sais pas la raison de ma convocation. Parce qu'ils ne l'ont pas mentionnée sur la note qu'ils m'ont dressée. J'ai dit un mot qui les a blessés, peut-être. Je l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas dessus. L'important est que le CNG doit plus de respect envers les lutteurs. J'ai souffert devant la porte avant de rentrer dans l'arène. Et beaucoup de lutteurs vivent la même chose. Nous n'avons pas une tribune pour nous faire entendre, nous n'avons pas la possibilité de contester les sanctions financières », a fait comprendre celui qui se réclame Empereur de l'arène.



Cependant, le fils de Double Less n'écarte pas la mise à contribution de l'Association des lutteurs en activité pour exiger une meilleure considération.



«Nous avons une Association des lutteurs en activité avec à sa tête Gris Bordeaux. Nous allons nous concerter pour disposer d'une force qui nous permettra de peser sur les instances de décision. La rétention d'argent semble être le seul mode de sanction du CNG. Mais le pire est que nous ne savons pas où va cet argent. La destination de cet argent doit être connue de tous », a-t-il chargé.