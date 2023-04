Lutte - Balla Gaye 2 évoque sa retraite : « j’arrêterai la lutte quand j’aurai 40 ans »

Ceux qui suggèrent à Balla Gaye 2 de raccrocher peuvent déchanter. Le « Lion » de Guédiawaye se veut clair, l’heure n’est pas encore à la retraite. Invité dans l’émission Quartier Général sur la TFM, dimanche dernier, l’ex Roi des arènes compte poursuivre la lutte jusqu’à 40 ans.



« Vous dites que mon frère Sa Thiès est jeune donc moi aussi je suis jeune parce que je suis son aîné de deux ans. Il faut arrêter de dire que je suis en fin de carrière. Je n’ai même pas 40 ans et je quand j’aurai cet âge j’arrêterai la lutte. L’âge de la retraite dans l’arène est de 45 ans. Tous les grands champions tels que Tyson, Baboye, Yekini ont arrêté la lutte à 45 ans pourtant ils ont obtenu des victoires avant de se retirer », a laissé entendre Balla Gaye 2.





D’après lui, C’est Dieu qui trace le destin pour chacun. « Où est Ronaldinho? Il a fait ce qu’il avait à faire dans sa carrière en si peu de temps et il est parti. Regardez Messi, même après tout ce qu’il a fait, il n’a remporté la Coupe du monde que récemment. Pourtant, il avait tout gagné et personne n’a osé dire des choses sur lui. Il faut être logique en un moment donné. Les promoteurs ne paient pas des centaines de millions à quelqu’un qui est en fin de carrière», a dit l’ancien Roi des arènes.