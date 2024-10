Lutte : Balla Gaye 2 ouvert à un troisième affrontement contre Eumeu Sène

Balla Gaye 2 a évoqué son avenir dans l’arène. Lors du baptême de son fils, qu’il a nommé Aziz Ndiaye, Balla Gaye, s’est dit ouvert à l’idée d’un troisième affrontement avec Eumeu Sène, qui l’a déjà battu à deux reprises.



Vainqueur de Tapha Tine en juillet dernier, Balla Gaye 2 a réaffirmé sa disponibilité à affronter n’importe quel adversaire. « Je ne peux pas confirmer que mon combat contre Eumeu Sène est en voie d'être matérialisé. Car je n'ai pas d'information là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que je suis un sportif. Mes adversaires sont nombreux dans l'arène. La lutte est notre métier. Elle nous permet d'entretenir nos familles. Balla Gaye 2 est prêt à lutter contre tout le monde », a confié l’ancien Roi des Arènes.



Malgré ses deux défaites face à Eumeu Sène (en 2008 et 2015), Balla Gaye 2 ne l’esquive pas. « Lirou Diane ne veut pas d'Eumeu Sène. Mais moi, je ne l'évite pas. Si un promoteur veut ce combat, je suis prêt pour faire face à tout le monde. Balla Gaye 2 a déjà démarré son travail hivernal depuis très longtemps. L'école de lutte Balla Gaye a fait une belle dernière saison. Et nous voulons rééditer, au pire des cas, la même performance. Que mes supporters soient tranquilles. Ils savent que si je suis en forme, je deviens imbattable », a laissé entendre le chef de file de l’écurie Balla Gaye.



Balla Gaye 2 a conclu en affirmant qu’il reste concentré sur ses entraînements pour ne plus décevoir ses fans et réussir la fin de sa carrière.