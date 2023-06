Lutte : Balla Gaye 2 revient sur les circonstances de sa blessure

Balla Gaye 2 est blessé et avait besoin de 15 jours de repos avant de reprendre les entraînements. Son combat contre Eumeu Sène qui était prévu le 30 juillet prochain à l’Arène nationale, ne se tiendra pas à date échue. L’ancien roi des arènes 2 est revenu sur les circonstances de sa blessure.



Les amateurs de lutte étaient informés du report de la troisième confrontation entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène, mais ils ignoraient ce dont souffrait l’ancien roi des arènes qui est à l’origine du report de son combat face à Eumeu sène, prévu le 30 juillet prochain à l’Arène nationale.



Dans une interview accordée à Lutte TV, le fils de Double Less a révélé les conditions dans lesquelles, il a contracté cette blessure qui lui impose un repos de 15 jours.



« J’ai contracté une blessure lors de mes entraînements. J’étais en salle de musculation lorsque j’ai senti une douleur dans mon corps. Je suis allé consulter le médecin qui m’a ensuite délivré un certificat médical de deux semaines. C’est après ces deux semaines que je vais voir si je serai capable de reprendre les entraînements. Ce sont les conséquences des nombreuses blessures que j’ai trainées tout au long de ma carrière », a confié Balla Gaye 2.



Son certificat médical déposé jeudi dernier a été validé par la Commission médicale du Comité national de gestion de la lutte (CNG). Balla Gaye 2 dispose d’un repos de 15 jours.



A moins de deux mois de son combat contre Eumeu Sène, le chef de file de l’école de lutte Balla Gaye ne sait pas s’il sera apte pour reprendre ses entraînements dans moins de deux semaines. Il préfère rester au pays suivre l’évolution de sa blessure et n’exclut pas d’aller en Europe pour se soigner.